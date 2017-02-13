أهمّ الأنشطة الدعوية والمحاضرات مساء اليوم

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تُقام مساء اليوم الأربعاء الموافق 18 جمادى الأولى 1438 هـ، عدد من المحاضرات الدينية، والأنشطة الدعوية، والدروس العلمية، في بعض مناطق المملكة المختلفة.

7 دروس علمية بعد مغرب اليوم بالمسجد الحرام

تقام بالمسجد الحرام سبعة دروس علمية اليوم بعد صلاة المغرب، حيث يقدم الشيخ وصي الله بن محمد عباس، درساً في سنن الترمذي، ويقدم الشيخ حمزة بن حسين الفعر، شرحاً لسنن أبي داؤود، ويواصل الشيخ عبدالرحمن بن عبداله العجلان، شروحه لتفسير بن كثير، فيما يقدم الشيخ علي بن عباس الحكمي قواعد الأصول، ويتناول الشيخ محمد بن عروس عبدالقادر في درسه اليوم تفسير المحرر الوجيز والشيخ يحيى بن عثمان المدرس يقدم درساً في صحيح البخاري، ويقدم الشيخ محمد بن عبدالله العجلان درسا في شرح الكافي لابن قدامة.

«الحملات الإعلامية على المملكة حقيقتها وأبعاده».. ندوة بـ«راحجي الرياض»

يُقيم جامع الراجحي بالرياض، ندوة بعنوان ‘‘الحملات الإعلامية على المملكة حقيقتها وأبعادها‘‘ يقدمها كل من الدكتور أحمد بن سيف الدين والدكتور محمد بن سعود البشر، وذلك بعد صلاة المغرب.

«ندوة العقيل» بالرياض تستضيف الشيخ سليمان الماجد

تستضيف ندوة الشيخ عبدالله العقيل رحمه الله، الليلة الشيخ سليمان الماجد للحديث في ندوة بعنوان (الفرقة الناجية ائتلاف لا اختلاف)، وذلك عند الساعة الثامنة و10 دقائق مساء اليوم، بمنزل الشيخ العقيل جنوب حي السفارات بالرياض، مخرج عبدالله بن حذاقة السهمي، ويتوفر نقل مباشر عبر الأجهزة الذكية للندوة.

«الرشوة والشفاعة السيئة».. محاضرة لـ «الفارس»

يقدم الشيخ بدر الفارس محاضرة عن ‘‘الرشوة والشفاعة السيئة‘‘ بجامع سعيد بن زيد بحي الشفا في الرياض بعد صلاة العشاء.

محاضرة لـ «الخليوي» بجامع الداري بالخرج

تقام بجامع تميم الداري في الخرج بالرياض، محاضرة لفضيلة الشيخ خالد الخليوي بعنوان تأملات في قوله تعالى: الحمد للّه رب العالمين، وذلك بعد صلاة المغرب، بموقع الجامع في حي الزاهر.

(فن التعامل مع الأبناء).. محاضرة الدكتور أبوزيد مكي بجدة

يقدم الدكتور أبوزيد مكي محاضرة بعنوان (فن التعامل مع الأبناء) بجامع مازن الخياط بحي الأجاويد بعد صلاة المغرب، برعاية مكتب الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمدينة جدة، وفقاً لحساب مجتمع جدة الدعوي بتويتر.

(هل يحبني الله ؟) و(أثر القدوة الصالحة).. محاضرتان نسائيتان بجدة

تقدم الأستاذة وداد النوري أم حاتم محاضرة بعنوان(هل يحبني الله ؟) وذلك بعد صلاة المغرب بجامع الفاروق بحي السامر ٤ في مدينة جدة، فيما تقدم الأستاذة، أريح طرموم، محاضرة بعنوان (أثر القدوة الصالحة) بمسجد سعد بن معاذ بحي الصفا ١١، بعد صلاة المغرب.