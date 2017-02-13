«الأرصاد»: لم نُقَصِّر في التنبيه عن أمطار «أبها»

تواصل- خالد العبدالله:

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن ما تناولته بعض وسائل الإعلام، عن تقصير الهيئة في التنبيه على أمطار أبها، أمس الثلاثاء، عارٍ من الصحة.

وأضافت الهيئة، في بيان توضيحي، اليوم، أن المعلومات التي وفرتها الهيئة عن الحالة الجوية المؤثرة على منطقة عسير، كانت كافية، وقبل أن يتطور الأمر بما يسمح للجهات المختصة بالإعداد المبكر للأزمات.

وأضافت أن الهيئة، إذ تقوم بدورها، تود التوضيح أنها حريصة كل الحرص على أداء مهامها على أكمل وجه، وتقديم المعلومات المتعلقة بالطقس، وفقاً للخطط المتبعة في ذلك وبحسب جدولها الزمني.