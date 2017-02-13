توقعات باستمرار هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على المملكة

تواصل – واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- سماء غائمة إلى غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة، مع استمرار فرصة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة وتكون الضباب على مناطق الشرقية، والرياض، ونجران، وجازان، وعسير، والباحة، والأجزاء الجنوبية من مرتفعات مكة المكرمة، في حين تنشط الرياح السطحية تحول من مدي الرؤية الأفقية وتصحب بانخفاض في درجات الحرارة على مناطق تبوك، والجوف، والحدود الشمالية، وحائل، والمدينة المنورة.

وأورد التقرير، أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط 20-45 كم/ساعة وجنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 18 – 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين وربع، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون الرياح على الخليج شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.