«الشورى» يدرس مقترحات تعديل المادة 77 من نظام العمل

تواصل – الرياض:

شكّل مجلس الشورى، لجنةً جديدة من الأعضاء ورؤساء اللجان لبحث ودراسة الحلول والمقترحات والمعوقات التي قدمت من المواطنين الأسبوع الماضي في ما يخص المادة 77، وتقديم التعديل اللازم لها.

وقال المتحدث باسم المجلس، محمد المهنا: ‘‘إن اجتماع رئيس المجلس وثلاثة رؤساء لجان بالمواطنين، ساهم في معرفة أهم المشكلات والمعوقات التي تواجههم، وطرح المواطنون والكتاب مقترحات لحل هذه المعوقات‘‘ بحسب ‘‘عكاظ‘‘.

وأضاف المهنا، على الرغم من أن تعديل المادة 77 وتقديم المقترحات الخاصة بها من اختصاص لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، إلا أن رغبة عدد من أعضاء المجلس بالمشاركة وتقديم التعديلات اللازمة على المادة هي التي أوجبت تشكيل لجنة خاصة ستتولى النظر في 8000 طلب ومقترح”.

وأشار متحدث الشورى إلى أن المجلس سيجتمع ببعض رجال الأعمال وأصحاب الشركات الخاصة، لبحث الموضوع من خلال استطلاع كافة آراء الأطراف بمن فيهم رجال الأعمال والموظفون والمتخصصون والمتضررون ليكون القرار صحيحاً.

وكان عدد من الكتاب والمهتمين بالشأن العمالي والمواطنين قد أجمعوا على ضرورة إيقاف العمل بالمادة 77 من نظام العمل، كونها أفقدت المئات من المواطنين وظائفهم، وطالبوا بالرفع للمقام السامي بتعليق العمل بالمادتين 77 و 78 إلى أن تتم دراستهما أو تعديلهما.