نصائح مهمة لإكساب طفلك الشجاعة

تواصل – وكالات:

يعاني بعضٌ الآباء والأمهات من مشكلة الخجل لدى أطفالهم وعدم قدرتهم على اكتساب مهارة الشجاعة من تلقاء أنفسهم.

هنا نستعرض بعض النصائح حول كيفية تعليم الطفل الشجاعة، حسبما أورد موقع ‘‘صحتي‘‘:

1- لا داعي للقلق من الخوف: أول الأمور التي يجب أن تعطى للطفل هي ضرورة عدم القلق من مشاعر الخوف التي تنتابه، لأن هذا الأمر لا يعني على الإطلاق عدم وجود الشجاعة، على الرغم من أنها تعني التحكم في مشاعر الخوف وكيفية التعامل معها.

2- العمل على مواجهة المخاوف: في هذه النقطة يجب على الأهل التحلي الكامل بالصبر، لكي يتمكنوا من مساعدة الطفل على تخطي المخاوف التي يواجهونها، وبالتالي فإن الدعم ومحاولة فهم الأمور بالنسبة لهم هي أفضل ما يرغبون فيه.

3- الشجاعة ليست مرادفاً للتهور: يجب على الأهل العمل على التمييز لدى الطفل ما بين السعي إلى غرس الشجاعة في نفسه، والعمل على عدم التعرض لسلامة الآخرين، انطلاقاً من مبدأ الاحترام من دون التخفيف من إمكاناته.

4- يجب على الأهل أن يكونوا مثالاً للطفل: إضافة إلى كل النصائح التي يمكن أن تعطى للطفل، يجب على الأهل أن يكونوا قدوة له في ما يتعلق بأمور الشجاعة، ولعل التشبه بالأهل هو واحد من أهم الأمور التي يجب أن يبني الأهل عليه لمساعدة الطفل على اكتساب الشجاعة.