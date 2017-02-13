 «حساب المواطن» يستثني تربية «الأبقار والأغنام والإبل» من الدخل | صحيفة تواصل الالكترونية

«حساب المواطن» يستثني تربية «الأبقار والأغنام والإبل» من الدخل

0
«حساب المواطن» يستثني تربية «الأبقار والأغنام والإبل» من الدخل

تواصل ـ الرياض:

أكد مصدر مسؤول، أنَّ برنامج «حساب المواطن» يستثني «الثروة الحيوانية» كالأغنام، والأبقار، والإبل، والدواجن، بغرض التربية أو الاستهلاك الشخصي من احتسابها، وتسجيلها في سجله كدخل إضافي.

وأضاف: «إذا كانت تلك (الثروة الحيوانيَّة) بغرض التجارة وتدر دخلاً، فإنَّها تُعدُّ من الأمور التي يجب تسجيلها، ويجب عليه أن يفصح عنها، ماعدا ذلك غير مطلوب الإفصاح عنه».

وعن كيفية اكتشاف التحايل في موضوع احتساب «الثروة الحيوانيَّة» ضمن الدخل الإضافي في البرنامج، أوضح المصدر أنَّه يتم التعامل مع كل حالة على حدة، وأن التعامل مع الحالات يختلف، مبيناً أنَّ تلك التفاصيل، ستحدد إجاباتها عندما تحدد اللجنة الوزاريَّة المكلَّفة بإعداد سياسات البرنامج، حينها تتَّضح آليَّات العقوبات، ومعرفة التحايل، وكافة التفاصيل الأخرى، وفقاً لـ‘‘المدينة‘‘.

شاهد ايضا

«الأرصاد»: لم نُقَصِّر في التنبيه عن أمطار «أبها»

«الأرصاد»: لم نُقَصِّر في التنبيه عن أمطار «أبها»

جازان.. الإطاحة بلصين سرقا ربع مليون ريال من منزل مسنة بـ«هروب» (صور)

جازان.. الإطاحة بلصين سرقا ربع مليون ريال من منزل مسنة بـ«هروب» (صور)

«الشورى» يدرس مقترحات تعديل المادة 77 من نظام العمل

«الشورى» يدرس مقترحات تعديل المادة 77 من نظام العمل

بالصور.. الضباب يعانق أبراج «الرياض»

بالصور.. الضباب يعانق أبراج «الرياض»

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>