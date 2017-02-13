خطر.. 8 أضرار صحية لقضم الأظافر

تواصل ـ وكالات:

يرى الأطباء أنه يمكن أن تنتقل الثآليل الموجودة حول الأظافر بسهولة إلى منطقة الفم عند قضم الأظافر ومن الأضرار التي تخلفها هذه العادة:

1*رائحة الفم:

نتيجة انتقال كمية كبيرة من البكتيريا الموجودة حول الأصابع إلى الفم يزداد انبعاث رائحة كريهة منه

2*ديدان الأمعاء:

عندما يقوم شخص بقضم أظافره تكون هناك فرصة كبيرة لانتقال أية ميكروبات عالقة في أظافره إلى فمه، ومنها إلى داخل الجسم، ومن هذه الميكروبات الديدان التي تنمو في الأمعاء وتسبب مشكلة صحية للقولون

3*النزيف:

الاستمرار في قضم الأظافر مع كل نوبة توتر يؤذيها، وقد يسبب نزيفاً عند منطقة التقاء الظفر بالجلد.

4*التهاب الجلد:

مَن يقضم أظافره يكون عرضة لخطر التهاب الجلد في المناطق المحيطة بالظفر.

5*الثآليل:

يمكن أن تنتقل الثآليل الموجودة حول الأظافر بسهولة إلى منطقة الفم عند قضم الأظافر، ويسبب ذلك ما يُعرف باسم “فيروس الورم الحليمي” حول الفم.

6*الالتهابات البكتيرية:

ويزيد ذلك احتمالات انتقال البكتريا الضارة التي تهدد حياة الإنسان مثل بكتريا “إي كولاي”.

7*تشوّه الظفر:

على الرغم من أن عملية قضم الأظافر تحدث في أوقات قليلة إلا أن تكرارها يومياً يؤدي إلى تشوّه الظفر.

8*التسمم:

إذا كنت امرأة وتقضمين أظافرك وهي مصبوغة بالألوان سيسبب ذلك انتقال المواد الكيميائية السامة التي يحتوي عليها طلاء الأظافر إلى داخل الجسم عن طريق الجهاز الهضمي.