جازان.. الإطاحة بلصين سرقا ربع مليون ريال من منزل مسنة بـ«هروب» (صور)

تواصل – علي آل هاشم:

أطاحت شرطة محافظة هروب التابعة لمنطقة جازان، بلصين قاما بالسطو على منزل امرأة مُسنّة أثناء غيابها وسرقة 257 ألف ريال، وذلك بعد جهود وإجراءات بحثية مكثفة.

تعود تفاصيل القضية، إلى ورود بلاغ لمركز شرطة محافظة هروب، من قبل امرأة مفاده، أنه عقب خروجها اقتحم مجهولون منزلها وقاموا بسرقة أموالها التي حصلت عليها جراء عملها بأحد المقاصف المدرسية، فضلاً عن أن جزءاً كبيراً منه يخص مجموعة من المعلمات، وتحتفظ به في منزلها.

وبناء على ما ورد في بلاغها، انتقل رجال الضبط الجنائي لمسرح الحادثة واتخاذ كافة إجراءات المعاينة والاستدلال، ورفع البصمات من الموقع، والقيام بالإجراءات البحثية المكثفة لجمع أكبر قدر من المعلومات، والعمل على فحص الأسلوب الإجرامي الذي انتهجه الجناة.

وبواسطة تلك الإجراءات جرى رصد عدد من المشبوهين، وآلت الجهود للقبض على شخصين من العمال تركزت الاتهامات عليهما، وبعد إخضاعهما للتحقيق، اعترفا بما نسب إليهما ودلا على المال المسروق، الذي أخفياه في منطقة مهجورة، ليتم الانتقال للمكان واستخراجه كاملاً، وعليه تم إيقافهما، رهن استيفاء التحقيقات وفقاً للاختصاص النوعي والمكاني.

من جهته أكد مدير شرطة منطقة جازان، رئيس اللجنة الأمنية الدائمة اللواء ناصر بن صالح الدويسي، أن محافظة هروب وكافة مدن وقرى المنطقة، تنعم بالأمان وأن رجال الأمن حريصون على دحر كل من يحاول العبث أيا كان، وأن الشرطة لهم بالمرصاد بإذن الله تعالى، في ظل توجيهات سمو أمير المنطقة، ومتابعة معالي مدير الأمن العام، والتعاون الملموس بين رجل الأمن والمواطن.