تعرّف على مواصفات تابلت «لينوفو» الجديد

تواصل- وكالات:

كشف أحد التقارير المسربة، أن ‘‘لينوفو‘‘ تستعد للكشف عن جهاز لوحي هجين من نوعية ‘‘2×1‘‘ يعرف بـ‘‘Miix 320‘‘ وهو ما يأتي بعد عام واحد فقط من إطلاق جهاز ‘‘Miix 310‘‘ ومن المنتظر أن يتم الكشف عنه فعاليات مؤتمر MWC 2017 الذي ستجرى فعاليته خلال الشهر الحالي.

ووفقاً لما نشره موقع ‘‘phonearena‘‘ الهندي، فإن الأجهزة اللوحية الهجينة “2×1” والتي يمكن تحويلها إلى أجهزة لابتوب قد حصلت مؤخراً على العديد من التحسينات، كما أنها أصبحت توفر الآن العديد من الخيارات المميزة لهذه الأجهزة والتي يأتي على رأسها Microsoft Surface، أما فيما يتعلق بـLenovo Miix 320 فسيمتلك تصميماً يسمح بتوصيل الشاشة مع أي لوحة مفاتيح لتحويله إلى حاسب محمول يمكن استخدامه في المهام الإنتاجية.

وتتمثل مواصفات الجهاز اللوحي في:

– معالج Intel Atom X5-Z8350.

– ذاكرة وصول عشوائي 2/4 جيجا بايت.

– شاشة كبيرة10.1 بوصة بدقة 1920×1080 Full HD.

– منفذ USB Type-C.

– منفذ 3.5ملم لسماعات الرأس.

– منفذ micro HDMI.

– منفذ microSD.

– زوج من منافذ USB العادية.

– مكبرات صوت في الأمام والأسفل.

– يدعم اتصالات الجيل الرابع.

– سيكون متاحاً بسعر يبدأ من 220 دولاراً.