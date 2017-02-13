مكة.. مشاجرة جماعية بالحجارة تتسبب في قتل وافد آسيوي

تواصل- خالد العبدالله:

قال الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي: ‘‘إن مركز العمليات تلقى بلاغاً يفيد بوقوع مشاجرة جماعية بين عدد من الأشخاص، باستخدام الحجارة نتج عنها وفاة أحدهم‘‘.

وأضاف القرشي، أن رجال الضبط الجنائي من مركز أجياد بشرطة العاصمة المقدسة والجهات الأخرى ذات العلاقة، انتقلوا إلى الموقع، حيث اتضح أن المتوفى من جنسية آسيوية تعرض لإصابة بالرأس نتج عنه وفاته.

وأشار إلى أنه خلال فترة زمنية وجيزة، تمكنت دوريات الأمن من ضبط المتهمين وهم من جنسيه آسيوية، وتم إيقافهم تمهيداً لإحالتهم إلى جهة الاختصاص.