 مكة.. مشاجرة جماعية بالحجارة تتسبب في قتل وافد آسيوي | صحيفة تواصل الالكترونية

مكة.. مشاجرة جماعية بالحجارة تتسبب في قتل وافد آسيوي

0
مكة.. مشاجرة جماعية بالحجارة تتسبب في قتل وافد آسيوي

تواصل- خالد العبدالله:

قال الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي: ‘‘إن مركز العمليات تلقى بلاغاً يفيد بوقوع مشاجرة جماعية بين عدد من الأشخاص، باستخدام الحجارة نتج عنها وفاة أحدهم‘‘.

وأضاف القرشي، أن رجال الضبط الجنائي من مركز أجياد بشرطة العاصمة المقدسة والجهات الأخرى ذات العلاقة، انتقلوا إلى الموقع، حيث اتضح أن المتوفى من جنسية آسيوية تعرض لإصابة بالرأس نتج عنه وفاته.

وأشار إلى أنه خلال فترة زمنية وجيزة، تمكنت دوريات الأمن من ضبط المتهمين وهم من جنسيه آسيوية، وتم إيقافهم تمهيداً لإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

شاهد ايضا

جازان.. الإطاحة بلصين سرقا ربع مليون ريال من منزل مسنة بـ«هروب» (صور)

جازان.. الإطاحة بلصين سرقا ربع مليون ريال من منزل مسنة بـ«هروب» (صور)

«الشورى» يدرس مقترحات تعديل المادة 77 من نظام العمل

«الشورى» يدرس مقترحات تعديل المادة 77 من نظام العمل

بالصور.. الضباب يعانق أبراج «الرياض»

بالصور.. الضباب يعانق أبراج «الرياض»

توقعات باستمرار هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على المملكة

توقعات باستمرار هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على المملكة

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>