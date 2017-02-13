 بسبب الطقس.. تأجيل اختبارات «التعليم عن بُعد» بجامعة الإمام للأحد المقبل | صحيفة تواصل الالكترونية

بسبب الطقس.. تأجيل اختبارات «التعليم عن بُعد» بجامعة الإمام للأحد المقبل

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بسبب الطقس.. تأجيل اختبارات «التعليم عن بُعد» بجامعة الإمام للأحد المقبل

تواصل – عبدالرحمن الخالد:

أعلنت عمادة ‘‘التعليم عن بعد‘‘ في جامعة الإمام، اليوم الأربعاء، تأجيل الاختبارات المقررة اليوم إلى الأحد القادم بسبب التقلبات الجوية.

وقالت عمادة التعليم عبر حسابها على ‘‘تويتر‘‘: ‘‘وجَّه العميد بتأجيل اختبارات هذا اليوم الأربعاء 1438/5/18هـ، في جميع مراكز الاختبارات إلى يوم الأحد الموافق 1438/5/22هـ الساعة 2 ظهراً‘‘.

وأكدت عمادة ‘التعليم، أن هذا القرار يأتي حرصاً على سلامة الطلاب والطالبات والمشاركين في الاختبارات التكميلية، لافتةً إلى أنه استند أيضاً إلى التحذيرات الواردة من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، التي توقعت استمرار هطول أمطاراً غزيرة على أغلب مناطق المملكة إن شاء الله.

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