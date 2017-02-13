 تحذير.. زيادة تحميص الخبز المقرمش يسبب السرطان | صحيفة تواصل الالكترونية

تحذير.. زيادة تحميص الخبز المقرمش يسبب السرطان

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تحذير.. زيادة تحميص الخبز المقرمش يسبب السرطان

تواصل ـ وكالات:

قال خبراء في التغذية ‘‘إن المبالغة في تحميص الخبز المقرمش بانتظام ليصبح لونه بنياً داكناً وليس ذهبياً قد يكون سبباً في الإصابة بالسرطان‘‘.

ويوضح خبير السموم الغذائية برند شايفر من المعهد الألماني لتقييم المخاطر: أنه كلما أصبح الخبز داكناً ازداد محتواه من مادة الأكريلاميد.، وهي من المواد المسرطنة، مشيراً إلى أن الأبحاث التي أجريت على الحيوان، أثبتت هذا، غير أنه لم يتم إجراء دراسات علمية على البشر.

وأضاف شايفر، أن الأكريلاميد يطلق عندما تُسخن الأطعمة النشوية التي تحتوي أيضاً على الأحماض الأمينية الهليونية عند درجات عالية، يزداد الأكريلاميد في الأطعمة التي تتجاوز درجتها نحو 120 درجة عند التسخين، التي يترتب عليها تسمم الجينات، ما يعني أنها تسبب ضرراً للحمض النووي.

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