«الصندوق العقاري»: نقص الدخل وارتفاع عدد أفراد الأسرة يقابله زيادة الدعم

تواصل – الرياض:

قال المشرف على صندوق التنمية العقارية أيهم اليوسف: ‘‘إن تحمُّل تكاليف التمويل عن المستفيدين سيكون بناء على الدخل وعدد أفراد الأسرة، فكلما قلّ الدخل زادت نسبة الدعم، وكلما زاد عدد أفراد الأسرة زاد الدعم‘‘.

وأوضح اليوسف، أن الدعم التمويلي الذي سيوفره الصندوق عبر الشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية خلال عام لـ85 ألف مواطن، ممن هم على قوائم الانتظار يمثل أولى خطوات تحول الصندوق إلى مؤسسة تمويلية، بحسب ‘‘الجزيرة‘‘.

وأشار إلى أن الدعم التمويلي، سيكون عبر البنوك والمؤسسات التمويلية، وذلك لشراء وحدة سكنية جاهزة، أو بناء وحدة سكنية، أو الشراء عن طريق برنامج البيع على الخارطة ‘‘وافي‘‘.

وبين اليوسف، أن الصندوق سيتحمل تكاليف التمويل عن المستحقين بنسب متفاوتة بناء على مجموعة من المعايير المتوافقة مع آلية الدعم الذكي، ويصل ذلك إلى تحمُّل تكاليف التمويل كافة للأسر الأشد حاجة ‘‘قرض حسن‘‘.