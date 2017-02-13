 وفاة اثنين من عائلة واحدة في حادث على طريق «الرياض- القصيم» | صحيفة تواصل الالكترونية

وفاة اثنين من عائلة واحدة في حادث على طريق «الرياض- القصيم»

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وفاة اثنين من عائلة واحدة في حادث على طريق «الرياض- القصيم»

تواصل ـ الرياض:

أكد المتحدث الرسمي بهيئة الهلال الأحمر بالقصيم، محمد الجعيثن، أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً أمس يفيد بوقوع حادث لسيارة فورد، اصطدمت بشاحنة من الخلف بطريق القصيم السريع، قبل كوبري الشماسية باتجاه الرياض، نتج عنه وفاة اثنين من العائلة وإصابة آخران.

وأشار الجعيثن، إلى أنه تم مباشرة الفرق الإسعافية للحادث على الفور مع الجهات الأخرى ذات الاختصاص، والتعامل مع أربع حالات بالموقع منها حالتان وفاة، وحالتان متفاوتة الخطورة كما تبين.

وأضاف، أنه تم تقديم الخدمة الإسعافية اللازمة لهم، ونقل جميع الحالات عن طريق الهلال الأحمر إلى مستشفى بريدة المركزي لاستكمال علاج المصابين.

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