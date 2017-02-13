بدافع الغيرة.. امرأة تقتل «ضرتها» خنقاً بـ«شال» في الرياض

تواصل – الرياض :

قتلت امرأة في الرياض ‘‘ضرتها‘‘ الزوجة الثانية خنقاً بـ‘‘شال‘‘ إثر عراك حدث على خلفية مشادة كلامية بسبب زوجهن، وبدافع الغيرة، فيما ألزمتها محكمة جزائية الرياض بدفع الدية، لعدم ثبوت تهمة القتل العمد.

وقالت الزوجة أمام المحكمة: ‘‘إنه في أحد الأيام طلب منها زوجها مرافقته مع زوجته الثانية إلى حديقة عامة، وبعد رجوعهم عند صلاة المغرب إلى بيت المجني عليها، سألتها ضرتها عن سبب بكاء ابنتها الدائم، فأجابتها أن الابنة تحتاج إلى أبيها‘‘ بحسب ‘‘الوطن‘‘.

وأضافت، أن المجني عليها طلبت منها أن تفهم أبناءها بأن أباهم لم يعد كما كان، وأنه أصبح يقضي معظم أوقاته مع زوجته الثانية، مما أثار غيرة المدعى عليها، وحدث نقاش بينهما تطور إلى تشابك وعراك حتى سقطت المجني عليها وارتطم رأسها بالأرض.

وزعمت المتهمة، أنه خلال العراك وضعت شالاً كانت ترتديه ضرتها على فمها حتى فارقت الحياة، زاعمةً أنها لم تكن تقصد قتلها، فيما ألزمها قاضي المحكمة بدفع دية القتل شبه العمد، الأمر الذي رفضه الورثة واعترضوا عليه وطلبوا الاستنئاف.