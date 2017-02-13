عسير.. معلمات يفرجن كربة حارس مدرستهن بتسديد ديونه

تواصل – عسير:

ساهمت معلمات مدرسة ‘‘البوطة‘‘ بمحافظة سراة عبيدة، في الإفراج عن حارس المدرسة، بعد أن احتجز في مركز شرطة 24 ساعة، لتسديد ديونه البالغة 45 ألف ريال.

وقال الحارس يجي جابر دمنان القحطاني: إن مديونيتي بلغت 45 ألف ريال، إذ لم تسعفني ظروفي المادية لتسديدها، وصدر حكم قضائي يلزمني بالسداد، وإيقاف خدماتي وإيداعي التوقيف حتى سداد المبلغ، فضاقت بي الدنيا، ولم يكن أمامي سوى قبول الواقع ودخول التوقيف‘‘ بحسب ‘‘الوطن‘‘.

وأضاف القحطاني، خبر توقيفي وصل إلى المعلمات في المدرسة، وزميليّ المراسل، والحارس الآخر، ولم يمض سوى وقت يسير جداً، إذ جمعوا المبلغ وأرسلوه إلى الشرطة أول أمس، وتم سداده، وأفرج عني بكفالة، وعدت إلى زوجتي وأبنائي التسعة، ووالدتي التي ذرفت عيناها الدموع عند رؤيتي، ومكثت تدعو للعاملين في المدرسة بالتوفيق وصلاح المال والعيال‘‘.

من جانبها، أوضحت قائدة المدرسة زهبة سعد آل ناجي، أن هذا العمل قصدنا به وجه الله تعالى، لأن فك الإعسار عن مسلم أمر مطلوب، وبمجرد أن علمنا بخبر توقيف الحارس تواصلنا مع الجهة الرسمية، وتأكدنا من الأمر‘‘.

وتابعت، ثبت لنا أن المديونية التي تراكمت عليه كانت بغرض إتمام بناء منزل له في قريته، فجمعنا المبلغ من منسوبي المدرسة، وأرسلناه مع زوج إحدى المعلمات إلى الجهة المسؤولة، وتم الإفراج عنه في اليوم نفسه الذي أوقف فيه.