 مع قرب الإفراج عنهم .. توجيه تهم جديدة لـ3 سعوديين في سجن الناصرية بالعراق | صحيفة تواصل الالكترونية

مع قرب الإفراج عنهم .. توجيه تهم جديدة لـ3 سعوديين في سجن الناصرية بالعراق

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مع قرب الإفراج عنهم .. توجيه تهم جديدة لـ3 سعوديين في سجن الناصرية بالعراق

تواصل – الرياض:

كشف مصدر مطلع، أن تهما جديدة توجه لثلاثة محتجزين سعوديين في سجن الناصرية بالعراق، بعدما شارفت محكومياتهم على الانتهاء.

وأوضح المصدر، أن المحكومين الثلاثة من أبناء المملكة التي شارفت أحكامهم على الانتهاء، تلفق لهم تهم أخرى لاستمرار سجنهم، قائلا حتى الآن هناك ثلاثة سجناء وجهت لهم تهم جديدة حكمها الإعدام، بعد أن اجبروا على الاعتراف بتهم لم يقوموا بعا بالقوة المفرطة وفقا لـ‘‘الوطن‘‘،.

وأضاف المصدر، أن بعض السجناء وقعوا على أوراق بيضاء، كتبت فيها التهم الموجهة إليهم فيما بعد، ووصف اتفاقية تبادل السجناء مع العراق بأنها ‘‘محلك راوح‘‘ أي دون تفعيل.

من جانبه وصف والد أحد المعتقلين، حال ذوي المعتقلين بالحلقة المغلقة، التي يدورون فيها دون الوصول إلى حل، مؤكدا أن اليأس بدأ يدب في نفوس أهالي السجناء بسبب مماطلة الجانب العراقي، وأضاف أن القنصل السعودي بالعراق اتصل ببعض أهالي السجناء المحكوم عليهم بالإعدام، ليؤكد لهم توكيل محام للترافع والطعن في الأحكام.

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