 جدة.. الإطاحة بـ4 «صوماليين» شكلوا شبكة لتزوير الشهادات والوثائق | صحيفة تواصل الالكترونية

جدة.. الإطاحة بـ4 «صوماليين» شكلوا شبكة لتزوير الشهادات والوثائق

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جدة.. الإطاحة بـ4 «صوماليين» شكلوا شبكة لتزوير الشهادات والوثائق

تواصل – جدة :

تمكنت شرطة جدة، من القبض على أربعة صوماليين شكلوا شبكة لتزوير المستندات والوثائق الرسمية، في أحد الأوكار وسط المدينة، وبحوزتهم الأختام وعشرات الوثائق المزورة، بينها عقود زواج، وشهادات دراسية، وشهادات ميلاد وتبليغ ولادة، وتقارير طبية.

وقالت الشرطة: ‘‘إنها تلقت معلومات بحثية عن صوماليين ينشطون في تزييف المستندات، بعدما اتخذوا من حيي العمارية والبغدادية وكراً لأعمالهم، واستخدامهم لوسطاء في جلب الزبائن، خوفاً من السقوط في أيدي العدالة، بحسب صحيفة ‘‘عكاظ‘‘.

وأضافت: تتبع فريق أمني نشاط الشبكة، وتقمص أحد عناصر الفريق شخصية مقيم، يلهث للحصول على شهادة دراسية تمكنه من الترقي في عمله، ونجح الزبون في الحصول على معلومات في غاية الأهمية، برغم من تهديد رئيس الشبكة عن قدراته في ملاحقة وتأديب كل من يغدر به.

وأشارت الشرطة، إلى أن العنصر استطاع التغلغل إلى عمق شبكة الصوماليين، وتبين أن أحد أفرادها هو من توكل له الأعمال الفنية ووضع الأختام، ومعالجة اللاصق، وتركيب الصور في المستندات المزورة، وفي ساعة الصفر تم ضبط زعيمهم ‘‘مارون‘‘ في حالة تلبس أثناء تزويره شهادة جامعية مقابل ألف ريال.

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