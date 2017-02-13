 «مجلة بريطانية»: أمريكا تتطلع لبيع أسلحة جديدة للمملكة كي تصدي لإيران | صحيفة تواصل الالكترونية

«مجلة بريطانية»: أمريكا تتطلع لبيع أسلحة جديدة للمملكة كي تصدي لإيران

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«مجلة بريطانية»: أمريكا تتطلع لبيع أسلحة جديدة للمملكة كي تصدي لإيران

تواصل – ترجمة:

قالت مجلة ‘‘جينز‘‘ البريطانية المتخصصة في الشؤون الدفاعية والعسكرية: ‘‘إن كل تصاريح بيع الأسلحة الأمريكية الجديدة في قائمة الانتظار الآن، في ظل رسم إدارة الرئيس دونالد ترامب لسياساتها الجديدة‘‘.

وأشارت المجلة، إلى أن بيع أسلحة من نوع ‘‘ذخائر موجهة بدقة‘‘ للمملكة يمضي قدما، ويمكن أن تصل قريبا إلى الرياض، خاصة أن الاتفاق سبق وأن جرت الموافقة عليه.

وأضافت، أن صفقات الأسلحة الجديدة، توجد حاليا في مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض، لكن الذخائر الموجهة بدقة التي أوقفها الرئيس الأمريكي السابق ‘‘باراك أوباما‘‘ قبل نقلها للمملكة قد تمضي قدما، وفقا لمصادر تحدثت للمجلة.

وذكرت المصادر، أن كل تصاريح مبيعات الأسلحة الجديدة، مازالت على قائمة الانتظار في ظل رسم مجلس الأمن القومي الأمريكي لسياسات الإدارة الجديدة، وسط تقارير بأن البيت الأبيض يتطلع لبيع أسلحة جديدة للمملكة للتصدي للنفوذ الإيراني في المنطقة.

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