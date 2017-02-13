«سليمان الراجحي» ينقل تجربة 9 عقود من النجاحات عبر حسابه بـ«تويتر»

تواصل – بدر العبدالرحمن:

عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” والذي أطلقه نهاية الشهر الماضي، نقل الشيخ سليمان الراجحي تجربته في الحياة والعمل والاقتصاد والإدارة عبر عدد من القصص والمقتطفات والمتابعات.

ويتميّز حساب الراجحي باحتوائه على مجموعة قيّمة من تغريدات مكتوبة، وأخرى مصوّرة مقتطفة من لقاءات ومحاضرات، إضافةً إلى تغريدات صوتية تختصر تجربة “الراجحي” في تسعة عقود.

وغرّد الراجحي قائلاً: “أحمل جدول مواعيد في جيبي وأسجل مواعيدي التي قد تمتد للعام القادم، لأنني رأيت النجاح يكمُن في العمل المنظم.. عالجتُ الأخطاء والخسائر واستفدتُ منها كدروس وعِبر ومضيت.. إنَّ الفشل والنجاح متلازمان، وعلى بُناةِ التعليم ألا يفصلوا بين حياة الطالب والإنتاج، ستشدّهم الدراسة كلَّما رفعنا الفاصلَ بينهما”.

وقال في تغريدة أخرى: “وُلدت نهاية العقد الثاني للقرن 20، في بدايات أفْدَحِ كسادٍ اقتصادي هزَّ العالم الحديث.. نحن قد نولد في الأزمات؛ لكنها ليست من ترسم حياتنا!”. وأضاف: “يبارك الله الأموال بالزكاة والصدق، فالمال مال الكريم سبحانه، وهبك إياه لتكون أميناً عليه، وأن تعامله بما يرضيه”.