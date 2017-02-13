 تعليق الدراسة غداً بالمنطقة الشرقية | صحيفة تواصل الالكترونية

تعليق الدراسة غداً بالمنطقة الشرقية

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تعليق الدراسة غداً بالمنطقة الشرقية

تواصل – إبراهيم المتعب:

أعلن المتحدث الإعلامي بتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص، عن صدور قرار الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية بتعليق الدراسة غدا الأربعاء في جميع مدارس التعليم العام للبنين والبنات بجميع القطاعات التابعة لتعليم الشرقية، وكذلك مراكز محو الأمية والمدارس الليلية.

وأضاف الباحص أن التعليق جاء بناء على تحذيرات وردت من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة تتوقع باستمرار هطول أمطار غزيرة على المنطقة.

وأوصى المتحدث الإعلامي بضرورة اتباع توجيهات وتعليمات الدفاع المدني وتوخي الحذر عند حدوث مثل هذه الحالة الجوية، سائلا الله – تعالى – للجميع السلامة، وأن تكون أمطار خير وبركة يعم نفعها على البلاد.

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