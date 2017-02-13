 مأكولات تشعرك بـ«النعاس» عليك تجنبها أثناء القيادة والعمل | صحيفة تواصل الالكترونية

مأكولات تشعرك بـ«النعاس» عليك تجنبها أثناء القيادة والعمل

0
مأكولات تشعرك بـ«النعاس» عليك تجنبها أثناء القيادة والعمل

تواصل – وكالات:

بعض الأطعمة قد تسبب الشعور بالحاجة إلى النعاس، وبالتالي ينصح الخبراء بتجنبها قبل قيادة السيارة وأثناء العمل للحد من أعراض الخمول والكسل التي تصاحب تناولها.

وكشف خبراء الصحة أن قائمة الأطعمة التي تسبب النعاس تتضمن الآتي:

– اللوز: يحتوي على مادة التريبتوفان التي تنتج هورمون الميلاتونين المعروف بفعاليته في تنظيم النوم.

-منتجات الألبان: وأبرزها الجبنة لأنها تحتوي على نسب عالية من الكالسيوم.

-الموز: تساعد نسب السكر والماغنيسيوم والبوتاسيوم الموجودة في هذه الفاكهة على زيادة نسبة التريبتوفان في الدماغ وبالتالي تتسبب بالشعور بالنعاس.

-الجوز: مصدر أساسي لزيادة معدلات هورمون الميلاتونين في الدم، وبالتالي يسبب الشعور بالنعاس.

-الكرز: يحتوي على نسب عالية من الميلاتونين، وتناول حبات الكرز لا يؤدي إلى الشعور بالنعاس بل إن تناول عصير الكرز يولد الحاجة للنوم.

-شاي البابونج: يحتوي على مادة الغليسين التي تساعد عضلات الجسم والجهاز العصبي على الاسترخاء.

 

شاهد ايضا

دراسات وأبحاث طبية تُؤكد أهمية تناول جلد الدجاج

دراسات وأبحاث طبية تُؤكد أهمية تناول جلد الدجاج

انتبه.. هذه الأمراض يسببها الماء المُلوَّث

انتبه.. هذه الأمراض يسببها الماء المُلوَّث

تعرَّف على أسباب وأعراض حساسية الوجه وطرق علاجها

تعرَّف على أسباب وأعراض حساسية الوجه وطرق علاجها

«الصحة البريطانية»: التحميص المفرط للخبز يُسبّب السرطان

«الصحة البريطانية»: التحميص المفرط للخبز يُسبّب السرطان

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>