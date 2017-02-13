أمانة الشرقية تُدشِّن الرخصة الفورية للتسجيل في بوابة البلدية

تواصل – الدمام:

دشَّن أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، اليوم الثلاثاء، في مكتبه بالأمانة تطبيق الرخصة الفورية؛ بهدف إصدار الرخصة في نفس اللحظة عبر التسجيل في البوابة، ومراجعة البيانات إلكترونياً بواسطة الجهات المرتبطة إلكترونياً عن طريق بوابة بلدي وبوابة الأمانة، وتسديد الرسوم مباشرة ضمن أنشطة الرخص الفورية DSC_3485.JPG.

وقال المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان: إنَّ الأمانة حقَّقت قفزات نوعية خلال الفترة الماضية تتمثَّل في الارتباط الإلكتروني بعدد من الوزارات والجهات الحكومية، مع سعيها للحصول على التصديق الرقمي كثاني مركز بالشرقية، لافتاً إلى أن مراسم التدشين حضرها وكيل الأمين للخدمات المهندس عبدالله القرني، ورئيس بلدية الظهران المهندس صالح القرني، والمدير العام لإدارة صحة البيئة الدكتور عبدالرحمن الشهيل.