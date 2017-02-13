الرياض.. طفل يخرق عين شقيقته بقلم رصاص

تواصل – الرياض:

تمكن فريق طبي بقسم العيون بمدينة الملك سعود الطبية، من استخراج قلم رصاص استقر في عين طفلة بالسادسة من عمرها، أثناء لهوها مع شقيقها في منزلهما.

وأوضح رئيس قسم العيون بمدينة الملك سعود الطبية الدكتور عبدالله العمري، أن الحادثة وقعت عندما كانت الطفلة تلهو مع شقيقها في المنزل، فاخترق قلم رصاص عينها وصولاً إلى داخل المخ.

وأضاف العمري أنه أُجريت عملية بواسطة فريق طبي مشترك بين قسم العيون وقسم جراحة المخ والأعصاب، حيث تمكن من استخراج القلم، وهي الآن ترقد بالعناية المركزة.

ونبه الدكتور العمري على أهمية مراجعة أقرب قسم طوارئ عند الإصابة، وأن الحضور المبكر عند الإصابة يُسهم في عدم تعرض الطفل للمضاعفات.

كما حذَّرت مدينة الملك سعود الطبية من خطورة ترك الأدوات “القرطاسية” الحادة في متناول الأطفال، حيث شهدت الطوارئ في الآونة الأخيرة العديد من الحالات الخطرة للأطفال، كان اللافت فيها إصابات العيون الحرجة.