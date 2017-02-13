دراسات وأبحاث طبية تُؤكد أهمية تناول جلد الدجاج

تواصل – وكالات:

أثبتت دراسات وأبحاث طبية عديدة، مدى فوائد تناول جلد الدجاج خاصةً وأنه لا يُشكل خطراً على الصحة والجهاز الهضمي خِلافاً لما يعتقد البعض، بل أنه يُفيد الجسم والصحة بشكل كبير، ويُعد من المأكولات التي يتم تخصيصها للذين يخضعون للحميات الغذائية لإحتوائه على سعرات غذائية عالية.

ورغم أهمية جلد الدجاج إلا أن الكثيرين يتخلصون من جلده سواءً أثناء طهيه أو عند تناوله مباشرة ظناً منهُم أنه يحتوي على نسبة كبيرة من الدهون، وتتمثّل أهمّ فوائد تناول جلد الدجاج في التالي:

1- يساهم تناوله بكثرة في التخلّص من المشاكل التي تصيب القلب لكونه يُساعد بشكل كبير على ضبط معدل الكولسترول في الدم عن طريق تناوله مع الدجاج.

2- يحتوي على العديد من الدهون الغير مشبعة مما يجعله مناسب جدا للذين يتبعون الحميات الغذائية ويريدون إنقاص وزنهم.

3- يُفيد من يتناولون السعرات الحرارية القليلة لاحتوائه على كميات كبيرة من السعرات الحرارية ويعني عدم زيادة في الوزن مع تناوله.

4- يضُم عِدّة فيتامينات هامة للجسم أهمها “أوميجا” الهامة جدا والأحماض الدهنية الأخرى.

5- يساعد جلد الدجاج على امتصاص كمية الملح الزائدة أثناء الطهي، وبالتالي لا يتطلّب منك وضع كثير من الملح للحصول على الطعم مع وجود الجلد.