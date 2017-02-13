قريباً.. تطبيق نظام جديد لممارسة «الخدمات الإسعافية»

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أكدت مصادر مطلعة أنه يتم حاليا وضع اللمسات الأخيرة على نظام جديد لممارسة “الخدمات الإسعافية”، من خلال لائحة متكاملة توضح الحقوق والواجبات في هذا المجال الحيوي والهام بهدف الارتقاء بخدمات الإسعاف الميداني والتعامل مع مختلف الحالات الطارئة.

ويتضمن النظام الجديد معايير مشددة للدخول إلى هذه المهنة التي تطلب مواصفات خاصة باعتبارها مهنة مهمة وشاملة، كما يتضمن النظام الجديد كيفية التعامل المهني السليم في التعامل مع الحالات الإسعافية المختلفة سواء الإصابية أو المرضية، والعمل على تقليل الأخطاء الطبية في هذا المجال، بحسب “المدينة”.

ويشتمل التنظيم الجديد على المواد النظامية في كيفية التعامل مع العاملين في هذا المجال من خلال توضيح المخالفات والجزاءات والعقوبات اللازمة، مما يساعد على الارتقاء بالخدمات الأسعافية.