أبها تغرق.. ومغردون: المطر ضيف ثقيل على المسؤولين (فيديو وصور)

تواصل – سعود الخالد:

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” صوراً ومقاطع فيديو لسيول عسير التي اجتاحت طُرقاً، وجرفت مركبات، وحاصرت عدداً من المباني، وأُغلقت على إثرها عِدَّة طُرق رئيسية، اليوم الثلاثاء.

وتساءل المغردون عن سبب غرق أحياء وطرق مدينة أبها الواقعة على قِمم الجبال، رغم ارتفاعها عن سطح البحر بمقدار 2200 متر، عازين السبب إلى سوء تخطيط البنية التحتية في المدينة.

‏وقال الكاتب صالح الطريقي في حسابه على “تويتر”: “تُخبرنا الجغرافيا أن أبها على جبل، وترتفع عن سطح البحر 2200 متر، ومع هذا غرقت بالمطر حتى في الفساد تحتاج للإبداع لتغرق مدينة فوق جبل”.

وعلَّق علي ثابت قائلاً: “شكراً لله، شكراً للمطر؛ لأنه الكاشف لكل خيانة وفساد”. من جهته قال صالح الحمادي في حسابه بـ “تويتر”: “أبها عاصمة السياحة العربية فوق جبل يغرق هل فهمتم شيئاً؟.. المطر يهطل على البحر.. البحر يغرق.. أظنها واضحة.. أرسلوها لمنفذي المشاريع”.

وغرد عمر الباهلي قائلاً: “فساد مشاريع تصريف الأمطار سيناريو يتكرر كل سنة في جميع المناطق، وللأسف لم تحل هذه المشكلة والضحية هو المواطن”، وقالت الجوري الشلوي: “يُعتبر المطر ضيف ثقيل جداً على المسؤولين في بلادنا العربية، فهو يكشف ما تخفيه زينة المباني وكثرة الإنارة”.