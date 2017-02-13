ظلَّ معه 17 عاماً.. بريطاني يرفض تغيير هاتفه «نوكيا 3310»

تواصل – وكالات:

رفض البريطاني ديف ميتشل (49 عاماً) التخلي عن هاتف نوكيا 3310 الذي أنتجته الشركة الفنلندية منذ 17 عاماً، مؤكداً أنه لا يحتاج الهواتف الذكية طالما أن القديم يفي بالغرض، رافضاً هاتفاً حديثاً قدَّمه نجله له باعتبار أن هاتفه يوفِّر الخدمات الأساسية التي يحتاجها ومنها الآلة الحاسبة، فيما يُفضِّل الوصول للإنترنت عبر الحاسوب العادي.

وقال ميتشل: إنه عثر على الهاتف “3310” عِدَّة مرات داخل الملابس في الغسالة بدون أن يتأثر، وأنه فقط كان يقوم بتجفيفه وتشغيله من جديد، مضيفاً أنه خلال رحلة العمل في العراق لم تحتج بطاريته للشحن سوى مرَّة كل أسبوعين، بحسب صحيفة “الصن” البريطانية.

وذكر ميتشل: أنه ضرب الهاتف بالأرض كثيراً، وفي كُلِّ مرَّة كان ينطفئ الهاتف ثُمَّ يقوم بتشغيله مرة أخرى، لافتاً إلى أن الهاتف أُصيب ببعض الندوب على مرِّ السنين لكنه ما زال يعمل، علماً بأن صلابته هذه دفعت البعض لتسميته بـ”صخرة نوكيا”.