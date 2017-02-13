المعلم «القرني» يشكو نقله إلى وظيفة إدارية منذ 10 سنوات

تواصل – سعود الخالد:

اشتكى المواطن محمد القرني تحويله من وظيفة تعليمية “معلم” وكان حينها بتعليم المنطقة الشرقية إلى وظيفة إدارية، وذلك في عام 1426 هـ دون توضيح أسباب ومبررات ذلك النقل.

وأضاف القرني، في شكواه التي بعث بها لـ”تواصل” أنه اتجه للمحكمة الإدارية “ديوان المظالم” والتي أنصفته بعد عدة جلسات في عام 1428 هـ، وصدر حكم بإلغاء قرار تحويله من معلم لوظيفة إدارية.

وتابع القرني “راجعت وزارة التعليم وطوال 10 سنوات استمرت المماطلات دون تطبيق للحكم الصادر من جهة الاختصاص أو إعطاء مبرر لكل هذه السنوات التي تسببت في إلحاق الضرر بي وفقدي لحقوقي المالية والوظيفية”.

وأشار إلى أن الوزارة فاجأته مؤخرًا بأنها ليس بيدها الحل وعليه الذهاب للخدمة المدنية والالتحاق بوظيفة تعليمية من جديد، وناشد وزارة التعليم بحل قضيته وتنفيذ حكم ديوان المظالم وإعادته لوظيفته التعليمية ونقض القرار الصادر بحقه.

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