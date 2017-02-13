 العلاقات «التركية – السعودية» تحقق قفزة عالية في عهد خادم الحرمين (فيديو) | صحيفة تواصل الالكترونية

العلاقات «التركية – السعودية» تحقق قفزة عالية في عهد خادم الحرمين (فيديو)

0

تواصل – الرياض:

استعرض تقرير تلفزيوني، بثته قناة ‘‘الإخبارية‘‘، تطور العلاقات بين المملكة وتركيا، في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حتى وصلت إلى مستوى استراتيجي، تزامناً مع زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للمملكة.

ورصد التقرير القفزات التي حققتها العلاقات بين البلدين خلال العامين الماضيين؛ لتشكل منعطفاً بارزاً في تاريخ العلاقات منذ نشأتها قبل نحو 90 سنة، وانتقلت العلاقات في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة من مستوى تعاون إلى مستوى استراتيجي تُوِّج بتأسيس مجلس التنسيق السعودي التركي، وذلك خلال زيارة الملك سلمان بن عبدالعزيز لتركيا العام الماضي، ليتوالى بعد ذلك تبادل الزيارات لكبار المسؤولين بين البلدين، وتشمل التعاون في مختلف المجالات السياسية، والعسكرية، والاقتصادية، والتبادل التجاري.

وأشار التقرير إلى تطابق وجهات النظر بين قيادتي البلدين حيال القضايا الإقليمية الساخنة، في مقدمتها: الأزمة السورية، والوضع في اليمن، والعراق، ومكافحة الإرهاب، وتدخلات إيران في شؤون المنطقة.

شاهد ايضا

تعليم الباحة: تعليق الدراسة غداً في قطاع الوسط والمندق وبلجرشي

تعليم الباحة: تعليق الدراسة غداً في قطاع الوسط والمندق وبلجرشي

أبها تغرق.. ومغردون: المطر ضيف ثقيل على المسؤولين (فيديو وصور)

أبها تغرق.. ومغردون: المطر ضيف ثقيل على المسؤولين (فيديو وصور)

«الزامل» يكشف لـ«تواصل» حقيقة سقوط «رشاش» فوق زوار الجنادرية (فيديو)

«الزامل» يكشف لـ«تواصل» حقيقة سقوط «رشاش» فوق زوار الجنادرية (فيديو)

مقطع «سناب» يُثير غضب أولياء أمور طالبات مدرسة ثانوية بشقراء

مقطع «سناب» يُثير غضب أولياء أمور طالبات مدرسة ثانوية بشقراء

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>