 إطلاق خدمة «أمازون تشايم» المنافسة لـ«سكايب للأعمال» | صحيفة تواصل الالكترونية

إطلاق خدمة «أمازون تشايم» المنافسة لـ«سكايب للأعمال»

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إطلاق خدمة «أمازون تشايم» المنافسة لـ«سكايب للأعمال»

تواصل ـ وكالات:

أكَّدت عملاقة التجارة الإلكترونية الأمريكية “أمازون ويب سيرفيسز”، أن خدمة “أمازون تشايم” الجديدة التي ستنافس خدمة “سكايب للأعمال”، توفر للمؤسسات التجارية والمنظمات إمكانية إجراء المكالمات الصوتية والمرئية، فضلاً عن إمكانية التراسل الفوري.

ويُعتقد أن الخدمة الجديدة التي أطلقتها الشركة، مؤخراً، تشكل تحدياً للخدمات الموجهة للشركات، مثل “سيسكو ويب إكس” (Cisco WebEx)، و”لوج مي إن جو تو ميتينغ” (LogMeIn GotoMeeting)، كما ستكون منافسةً قويةً ومباشرةً لخدمة “سكايب للأعمال” من مايكروسوفت، إضافة إلى خدمة “جي سوت G‘‘ من جوجل.

وقالت أمازون في بيان اليوم: ‘‘إنه يمكن الوصول إلى خدمة “أمازون تشايم” الجديدة عبر حواسب ويندوز، وماك، والأجهزة المحمولة العاملة بنظامي أندرويد وآي أو إس، ويتعين على المستخدمين إدخال رقم تعريف شخصي PIN للانضمام إلى أي محادثة تجري عبر الخدمة‘‘ وفقاً لـ‘‘موقع 24‘‘.

يُذكر أن هناك نسخة مجانية من خدمة “أمازون تشايم”، ونسخة Plus توفر للمستخدمين إمكانية إدارة المستخدمين، وتدعم الدليل النشط “Active Directory”، إضافة إلى 1 جيجابايت لحفظ الرسائل مقابل 2.5 دولار شهرياً.

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