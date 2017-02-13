بسبب حالة الطقس.. تعليق الدراسة بـ«تعليم عسير ورجال ألمع» غدا

تواصل – بدر العبدالرحمن:
وجه مدير تعليم منطقة عسير جلوي بن محمد آل كركمان، بتعليق الدراسة غداً الأربعاء، في مدارس التعليم العام بالمنطقة بسبب تقلبات الأحوال الجوية.
وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير محمد بن علي الفيفي، أن تعليق الدراسة جاء نتيجة تقلبات الأحوال الجوية على المنطقة اليوم، مؤكداً أن الإدارة تضع سلامة الطلاب والطالبات والهيئتين الإدارية والتعليمية في المدارس ضمن أهم أولوياتها.
في الوقت ذاته أكد المتحدث الرسمي باسم تعليم رجال ألمع حسين أحمد الزيداني، بأنه استنادا إلى محضر لجنة الطوارئ بتعليم رجال ألمع والتي عقدت اجتماعها هذا اليوم، برئاسة مدير التعليم الأستاذ إبراهيم يحيى كدوان وحضور كافة الأعضاء ولضمان سلامة الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات، فقد تقرر تعليق الدراسة ليوم غد الأربعاء الموافق 1438/5/18 هـ في كافة مدارس التعليم العام بالمحافظة، وذلك استنادا إلى خطاب مدير عام الدفاع المدني.
وأضاف، أن الخطاب تمت الإشارة فيه إلى تأثر الأجواء بحالة مطرية وعواصف رعدية من اليوم الثلاثاء وحتى يوم الخميس القادم، وما وصل من إنذارات مبكرة من الأرصاد بهذا الشأن، ونظرا لتزايد الأمطار على المحافظة حتى هذه اللحظة ،جعلها الله أمطار خير وبركة .