بسبب حالة الطقس.. تعليق الدراسة بـ«تعليم عسير ورجال ألمع» غدا

تواصل – بدر العبدالرحمن:

وجه مدير تعليم منطقة عسير جلوي بن محمد آل كركمان، بتعليق الدراسة غداً الأربعاء، في مدارس التعليم العام بالمنطقة بسبب تقلبات الأحوال الجوية.