 «الأرصاد» تحدد الوقت المتوقع لنهاية الحالة المطرية على الرياض | صحيفة تواصل الالكترونية

«الأرصاد» تحدد الوقت المتوقع لنهاية الحالة المطرية على الرياض

0
«الأرصاد» تحدد الوقت المتوقع لنهاية الحالة المطرية على الرياض

تواصل- واس:

حذر النظام الآلي المبكر للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من حالة مطرية متوسطة إلى غزيرة، على منطقة الرياض تشمل العاصمة الرياض، والخرج، والدوادمي، والمجمعة، ووادي الدواسر، والمحافظات المجاورة.

وأوضحت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، أن الحالة المطرية بدأت اليوم الثلاثاء الساعة 3 مساء، وستستمر حتى الجمعة القادمة، في تمام الساعة 3، بمشيئة الله تعالى.

وأفادت، أن الحالة تأتي استمراراً لتواجد تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع، تتخللها سحب رعدية ممطرة، مصحوبة بنشاط الرياح السطحية، تحد من مدى الرؤية الأفقية بسب الغبار، مبينة أنه من مساء يوم الخميس المقبل تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض التدريجي مصحوبة بنشاط الرياح السطحية مما يحد من مدى الرؤية الافقية.

شاهد ايضا

الإطاحة بوافد عربي يهرب «القات» داخل سيارة موتى بجازان

الإطاحة بوافد عربي يهرب «القات» داخل سيارة موتى بجازان

تعليق الرحلات الجوية في مطار «أبها» بسبب الأمطار

تعليق الرحلات الجوية في مطار «أبها» بسبب الأمطار

بسبب حالة الطقس.. تعليق الدراسة بـ«تعليم عسير ورجال ألمع» غدا

بسبب حالة الطقس.. تعليق الدراسة بـ«تعليم عسير ورجال ألمع» غدا

بالصور.. «خادم الحرمين» يستقبل الرئيس التركي ويعقد جلسة مباحثات معه

بالصور.. «خادم الحرمين» يستقبل الرئيس التركي ويعقد جلسة مباحثات معه

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>