 الإطاحة بوافد عربي يهرب «القات» داخل سيارة موتى بجازان | صحيفة تواصل الالكترونية

الإطاحة بوافد عربي يهرب «القات» داخل سيارة موتى بجازان

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الإطاحة بوافد عربي يهرب «القات» داخل سيارة موتى بجازان
تواصل – إبراهيم المالكي:
تمكنت شرطة منطقة جازان، ممثلة في دوريات الأمن من القبض على سائق سيارة نقل موتى (شرشورة)، تتبع إحدى الجمعيات الخيرية بجازان، لدى قيامه بتهريب كميات من مادة القات المخدر.
جاء ذلك بعد أن تم توقيف سائق سيارة ميكروباص مخصصة لنقل الموتى في إحدى النقاط الأمنية على طريق ‘‘صبيا – جازان‘‘ ولوحظ على عليه الارتباك وعند التأكد من هويته، تبين أنه من جنسية عربية، وبتفتيش السياره عثر رجال الأمن على كميات من القات مخبأة اسفل الجثامين المنقولة التي تعود لوافدين من جنسيتين مختلفتين، وقد سهلت شرطة جازان تسليم الجثامين إلى ذويها وأحالت السائق الوافد إلى جهة الإختصاص.

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