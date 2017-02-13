بلاغ بفقدان مواطن ومقيم بسبب الطقس.. و«مدني عسير» يُحذِّر من التجوال (فيديو وصور)

تواصل – عسير:

استمر هطول الأمطار الغزيرة على محافظات ومراكز منطقة عسير، حيث شملت مدينة أبها وضواحيها، ومحافظات ظهران الجنوب، وبلقرن، ورجال ألمع، ومحايل عسير، والبرك، وسراة عبيدة، وخميس مشيط، وبارق، وتنومة، والمجاردة.

وشملت الأمطار مراكز الحريضة، وبلحمر، وبلسمر، وطبب، والحبيل، والحرجة، ومربة، وحسوة، وقنا، وخميس البحر، وعقبة الصماء، وعقبة جمامة، كما شملت بشائر الخير متنزهات السودة، والفرعاء، والحبلة، جعلها الله أمطار خير وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.

وأكَّد الدفاع المدني في مدينة أبها، تلقيه بلاغاً بفقدان مقيم ومواطن بحي المنسك؛ جراء اجتراف السيل لمركبتهما، مشيراً إلى أن عملية البحث لا تزال مستمرة.

وحذَّر مدير مرور منطقة عسير، العقيد عبدالله بن عايض بن حويز، المواطنين من الخروج أثناء هطول الأمطار والتجول في الطرقات إلا للضرورة القصوى.

وأوضح: أن الإدارة تعمل على تنفيذ خطط أمنية لمباشرة الحوادث، وفك الاختناقات المرورية داخل الأنفاق، وعلى الجسور وممرات الأودية، وعند التقاطعات والدورات الرئيسية.

وأكَّد المتحدث الرسمي لفرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة عسير محمد الشهري، أن الفرق الإسعافية المنتشرة في المنطقة على أهبة الاستعداد لمباشرة أي حالات طارئة، تزامناً مع استمرار هطول الأمطار التي تشهدها المنطقة حالياً، وكثافة الضباب الذي يعم كافة مراكز ومحافظات المنطقة، خاصة الجبلية منها، داعياً الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء السير على الطرقات مع تكون الضباب وهطول الأمطار.

وكانت مديرية الدفاع المدني، بمنطقة عسير، طالبت على لسان متحدثها الرسمي العقيد محمد بن عبدالرحيم العاصمي، جميع المواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر، وعدم التنقل بالمركبات في الطرقات؛ بسبب كثافة الضباب التي تشهدها المنطقة.

وطالبت المديرية بعدم المغامرة بعبور الأودية ومجاري السيول، مؤكدة أهمية متابعة حالات الطقس، والابتعاد عن الأودية وأماكن تجمعات المياه.