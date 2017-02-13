الرياض.. «الهلال الأحمر» يحذر من تدني مستوى الرؤية ويطالب بالحذر

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حذّرت هيئة الهلال الأحمر بمنطقه الرياض، من تدني مستوى الرؤية بسبب الأمطار وموجة البرد التي تشهدها طرقات المنطقة منذ الصباح، وطالبت بتوخي الحذر أثناء القيادة لتجنب وقوع الحوادث، بسبب تبلل الطرقات وإمكانية انزلاقات السيارات.

ورفعت هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الرياض، اليوم، جاهزية المراكز الاسعافية والفرق المتمركزة داخل مهرجان الجنادرية.

وتنبه ‘‘الهيئة‘‘ على ضرورة متابعة كبار السن والأطفال، لأنهم عرضة للإصابة بالأمراض والإصابات، وعدم التردد في طلب خدمات الهلال الأحمر عبر خطوط الاتصال 997.