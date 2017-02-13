أمريكا.. زوجان سعوديان يواجهان عقوبتي السجن والغرامة بسبب رضيعتهما

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كشفت فضائية ‘‘kiiitv‘‘ الأمريكية عن أن زوجين من المملكة يواجهان عقوبة السجن لفترة تصل إلى عامين، وغرامة تصل إلى 10 آلاف دولار بالولايات المتحدة.

وأشارت إلى أن الزوجين تركا رضيعتهما البالغة من العمر 8 أشهر في سيارة خارج مسرح ‘‘ستاربلكس‘‘ في مدينة ‘‘كوربوس كريستي‘‘ بجنوب تكساس وخرجا بعد 46 دقيقة.

وأضافت: أن الزوجين وهما أب يبلغ من العمر 29 عاماً، وأم تبلغ من العمر 17 عاماً خرجا ومعهما طفلهما الآخر وهو في سن الرابعة، وأخبرا الشرطة بأنهما ترك الرضيع في السيارة (سلوك طبيعي في المملكة)، وهو السبب الذي جعل الشرطي يتركهما دون اعتقال. وذكرت قيادة شرطة المدينة: أن الشرطيين وجدوا أن الرضيع لم يكن يواجه خطراً عاجلاً، وذلك بعد الحديث مع والديه.

وتحدثت الفضائية عن أن ‘‘خدمات حماية الأطفال‘‘ تدخلت الآن في القضية، وتشير الشرطة إلى أن الوالدين يواجهان اتهامات، منها ترك طفل وتعريض حياته للخطر؛ ممَّا يعني أنهما يواجهان عقوبة السجن لفترة تصل إلى عامين، ودفع غرامة تصل إلى 10 آلاف دولار.