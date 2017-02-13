 سوق الأسهم يغلق منخفضًا عند 7032.65 نقطة بتداولات 3.5 مليار | صحيفة تواصل الالكترونية

سوق الأسهم يغلق منخفضًا عند 7032.65 نقطة بتداولات 3.5 مليار

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سوق الأسهم يغلق منخفضًا عند 7032.65 نقطة بتداولات 3.5 مليار

تواصل – واس:

أغلق سوق الأسهم في المملكة، اليوم الثلاثاء، منخفضًا 26.90 نقطة ليقفل عند مستوى 7032.65 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.5 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 199 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 97 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 55 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 104 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات الإعادة السعودية، والأهلية، وسدافكو، والرياض ريت، والأندلس الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات المصافي، وساكو، والصادرات، والخدمات الأرضية، ومتلايف إيه أي جي العربي، فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.65% و 2.17% .

وكانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، والإعادة السعودية، والأهلية، وصدق هي الأكثر نشاطا بالكمية، فيما كانت أسهم شركات الإنماء، وسابك، ودار الأركان، والصقر للتأمين، والراجحي هي الأكثر نشاطا في القيمة.

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