إحباط 4 محاولات لتهريب 300 زجاجة خمر وكمية من «القورو» المحظور (صور)

تواصل – واس:

أحبط جمرك جسر الملك فهد 4 محاولات لتهريب كمية من الخمور، وكمية أخرى من ثمار القورو المحظورة، حيث تم ضبط (312) زجاجة خمر عُثر عليها مُخبأة في إحدى المركبات القادمة إلى الجمرك، كما أحبطت 3 محاولات أخرى لتهريب كمية من ثمار ‘‘القورو‘‘.

وأوضح المدير العام لجمرك جسر الملك فهد المكلَّف ضيف الله العتيبي، أنه عند قيام المفتش الجمركي بالإجراءات الجمركية لمركبة من نوع خصوصي، عُثر على تلك الكمية من الخمور مُخبأة داخل تجاويف إطارات المركبة الأربعة التي تسير عليها السيارة، وذلك بعد توزيعها بطريقة فنية داخل الإطارات.

وأضاف العتيبي: أنه وبنفس طريقة التهريب السابقة حاول ثلاثة مهربين كان يستقل كل واحد منهم مركبته الخاصة تهريب (275) كيلوجراماً من ثمار ‘‘القورو‘‘، إلا أن الجمرك تمكن من إحباط هذه المحاولات، في المحاولة الأولى (102) كيلوجرام، وفي الثانية تم إحباط (86) كيلوجراماً، وفي المحاولة الثالثة تم إحباط تهريب (87) كيلوجراماً من ثمار ‘‘القورو‘‘.