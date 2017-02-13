«المظالم» تدعو مرشحي وظائف المرتبة الرابعة والسادسة لمطابقة مؤهلاتهم

تواصل – واس:

دعا ديوان المظالم جميع المرشحين على الوظائف المعلن عنها مؤخراً على المرتبتين الرابعة والسادسة خلال الفترة من 1 – 6 /9 /1437هـ، إلى الدخول على بوابة الديوان الإلكترونية لمعرفة أسماء المقبولين تمهيداً لمطابقة مؤهلاتهم العلمية.

أوضح ذلك مدير عام إدارة الموارد البشرية المكلف بديوان المظالم سامي بن محمد الجديد، مبيناً أن على المقبولين الحضور لمقر الديوان بالرياض أو محاكمة مصطحبين معهم صورة شمسية 3×4 لإجراء الكشف الطبي, ثم مراجعة ديوان المظالم بالرياض خلال الفترة من تاريخ 22 /5 / 1438هـ حتى 1 /6 /1438هـ , مصطحبين أصل المؤهل وصورتين منه للمطابقة، أصل الهوية الوطنية وصورتين منها للمطابقة، أصل الدورة التدريبية وصورتين منها للمطابقة (بالنسبة للمرشحين على وظائف المرتبة الرابعة)، أصل الخبرة أو الدورة التدريبية (بالنسبة للمرشحين على وظائف الأمن والسلامة)، وصورتين منها للمطابقة، وأصل الكشف الطبي وصورة منه، وصورتين شمسية 4×3 .

وتأتي هذه التعينات تحقيقاً لأهداف الخطة الاستراتيجية للديوان (2020) المنبثقة من رؤية المملكة (2030) والتي ستهم في توسع محاكم الديوان بالمملكة .