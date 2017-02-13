أمطار وسيول تغلق طريق «أبها – خميس مشيط».. و«المدني» يحذر

تواصل – عسير:

شهدت منطقة عسير، اليوم الثلاثاء، أمطاراً غزيرة صاحبها ضباب كثيف انعدمت معه الرؤية الأفقية، فيما بادر أولياء أمور الطلاب في منطقة عسير للذهاب مبكراً إلى المدارس للحفاظ على أبنائهم من خطر السيول والحوادث، في ظل عدم تعليق الدراسة.

وقال المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير العقيد محمد العاصمي: “إن مدينة أبها وضواحيها تشهد أمطاراً خفيفة ومتوسطة في بعض الأحياء بأبها مع ضباب كثيف، ومحافظة رجال ألمع البلد أمطاراً متوسطة، ومركز الحريضة أمطاراً خفيفة إلى متوسطة، ومحافظة البرك أمطاراً خفيفة إلى متوسطة، ومحافظة سراة عبيدة ومحايل وقنا وخميس مشيط، مناشداً المواطنين والمقيمين أخذ الحيطة والحذر”.

وأغلقت الأمطار والسيول، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، طريق “أبها – الخميس” وتسببت المياه المتجمعة التي لم تجد تصريفاً في غرق كثير من السيارات وإغلاق المسارات، حيث تباشر فرق الدفاع المدني والمرور أعمالها حتى الآن لمحاولة فك اختناقات السير، ونقل المواطنين بشتى الطرق إلى أماكنهم واستخراج المركبات من وسط المياه الغزيرة.

يذكر بأن طريق “أبها – خميس مشيط” هو الرابط الرئيسي بين المدينتين ويرتاده الموظفون وطلاب الجامعات والمعاهد والمدارس، ولا يزال يعاني من سوء التصريف وخصوصاً الكباري الحديثة.