أكبر طائرة تعود للتحليق مُجدداً بعد صيانتها

تواصل – وكالات:

أجرت شركة Hybrid Air Vehicles عملية صيانة لأكبر طائرة في العالم “10 Airlander ” الأمر الذي جعلها جاهزة للتحليق مرّة أخرى في السماء، بعد أشهر من ضربها لخطوط كهرباء وسقوطها على الأرض.

وأعلن الفريق المختص بصيانتها، أنه أعاد تثبيت لوحات سطح السفينة، والأسلاك المرتبطة به، والسماح للطائرة بالعمل جدداً، دون الإفصاح عن موعد الرحلة المقبلة، إلا أن الفريق بدأ اختبار الطائرة بعد تحطمها في أغسطس الماضي.

وقال Stephen McGlennan الرئيس التنفيذي للشركة: “نحن سعداء بهذا التقدم الذي وصلنا إليه في الإصلاحات، ونتطلّع لإعادة تشغيل برنامج اختبار الطيران قريباً”، علماً بأنAirlander 10 تُعد الطائرة الأضخم والأكبر عالمياً، كما أنها هجين بين المنطاد والهليكوبتر، ونجحت في عدد من الاختبارات إلى أن تعرّضت لحادث أوقف الاختبارات.