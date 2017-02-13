 أكبر طائرة تعود للتحليق مُجدداً بعد صيانتها | صحيفة تواصل الالكترونية

أكبر طائرة تعود للتحليق مُجدداً بعد صيانتها

0
أكبر طائرة تعود للتحليق مُجدداً بعد صيانتها

تواصل – وكالات:

أجرت شركة Hybrid Air Vehicles عملية صيانة لأكبر طائرة في العالم “10 Airlander ” الأمر الذي جعلها جاهزة للتحليق مرّة أخرى في السماء، بعد أشهر من ضربها لخطوط كهرباء وسقوطها على الأرض.

وأعلن الفريق المختص بصيانتها، أنه أعاد تثبيت لوحات سطح السفينة، والأسلاك المرتبطة به، والسماح للطائرة بالعمل جدداً، دون الإفصاح عن موعد الرحلة المقبلة، إلا أن الفريق بدأ اختبار الطائرة بعد تحطمها في أغسطس الماضي.

وقال Stephen McGlennan الرئيس التنفيذي للشركة: “نحن سعداء بهذا التقدم الذي وصلنا إليه في الإصلاحات، ونتطلّع لإعادة تشغيل برنامج اختبار الطيران قريباً”، علماً بأنAirlander 10 تُعد الطائرة الأضخم والأكبر عالمياً، كما أنها هجين بين المنطاد والهليكوبتر، ونجحت في عدد من الاختبارات إلى أن تعرّضت لحادث أوقف الاختبارات.

شاهد ايضا

تعرّف على الجزيرة الوحيدة المسلمة بالكامل في أستراليا

تعرّف على الجزيرة الوحيدة المسلمة بالكامل في أستراليا

«الألمانية للجودة» تُوصي بتغيير بطاريات مفتاح السيارة اللاسلكي سنوياً

«الألمانية للجودة» تُوصي بتغيير بطاريات مفتاح السيارة اللاسلكي سنوياً

«ناسا» تُحذِّر: كويكب بحجم ناطحة سحاب يهدد الأرض

«ناسا» تُحذِّر: كويكب بحجم ناطحة سحاب يهدد الأرض

الجزائر.. شاب يعترف بقتل صديقه عبر «الفيسبوك»

الجزائر.. شاب يعترف بقتل صديقه عبر «الفيسبوك»

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>