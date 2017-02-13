 «جامعة نورة» تُعلن عن وظيفة مُخطط مساحات مكتبية شاغرة | صحيفة تواصل الالكترونية

«جامعة نورة» تُعلن عن وظيفة مُخطط مساحات مكتبية شاغرة

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«جامعة نورة» تُعلن عن وظيفة مُخطط مساحات مكتبية شاغرة

تواصل – الرياض:

أعلنت الإدارة العامة للموارد البشرية في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، عن حاجتها لشغل وظيفة “مخطط مساحات مكتبية”، على أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس من جامعة سعودية أو جامعة معترف بها.

واشترطت الإدارة، أن يكون التخصّص في الهندسة الداخلية أو أي تخصّص يُناسب الوصف الوظيفي، وخبرة مناسبة في مجال التخطيط الأمثل للمساحات المكتبية، مع إجادة التعامل مع برامج “إكسيل، كاد، فوتوشوب، آديزاين، سكاتش أب، مايكروسوفت”، داعيةً الراغبين في شغل الوظيفة لإرسال طلباتهم على البريد الإلكتروني: “nraltammimi@pnu.edu.sa“.

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