 «العمل»: تقويم الأداء شرط لترقية الموظف | صحيفة تواصل الالكترونية

«العمل»: تقويم الأداء شرط لترقية الموظف

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«العمل»: تقويم الأداء شرط لترقية الموظف

تواصل – الرياض:

وجّهت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، جميع إداراتها وفروعها، بإرفاق تقاويم الأداء الوظيفي في محاضر الترقيات، مُحمّلةً مدير الفرع أو الإدارة المسؤولية كاملة عن استبعاد أي موظف من محاضر الترقيات بسبب عدم وجود تقويم الأداء.

وطالبت الوزارة أفرعها وإداراتها بسرعة إعداد ورفع تقاويم الأداء الوظيفي لجميع منسوبي الوزارة للعام الهجري 1437، نظراً لقرب إعداد محاضر الترقيات المقبلة مطلع رمضان.

وكان وزير الخدمة المدنية قد وافق على لائحة إدارة الأداء الوظيفي الجديدة التي تحل بدلاً عن لائحة تقويم الأداء الوظيفي الصادرة بالقرار الوزاري لوزير الخدمة المدنية بتاريخ 1426هـ.

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