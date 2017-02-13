بعد انتقاد المستخدمين.. «تويتر» تتراجع عن إلغاء خاصية «إشعارات» المتابعة

تواصل – وكالات:

ألغت إدارة موقع “تويتر” بالأمس خاصية إرسال الإشعارات لمستخدمي شبكتها الاجتماعية التي تنبههم فيها بإضافتهم من قبل مستخدمين آخرين إلى قوائم المتابعة، ظناً منها أن ذلك سيساعد في الحد من المضايقات التي قد يتعرض لها مستخدمو شبكتها الاجتماعية.

ونشرت تويتر، عبر تغريدة على حساب TwitterSafety@ التابع لها، عقب ساعتين فقط من إلغاء الخاصية، تغريدة أخرى تؤكد فيها أنها أعادت الخاصية مرة أخرى، وأن إلغاءها كان خطوة خاطئة من قبلها.

وأكدت تويتر أنها تراجعت عن إلغاء خاصية الإشعارات تلك بعدما استمعت إلى آراء مستخدمي شبكتها الاجتماعية، وأنها قامت بإلغائها في المرة الأولى لرغبتها في توجيه الإشعارات المهمة فقط إلى المستخدمين.

وكان عدد كبير من مستخدمي تويتر قد غردوا عبر حساباتهم بضرورة عودة خاصية الإشعارات عند إضافاتهم من قبل مستخدمين آخرين إلى قوائم المتابعة، وذلك لاتخاذ إجراء حيال هذه الإضافات.

وتستخدم قوائم المتابعة، وهي خاصية أشبه بالمجموعات في الشبكات الاجتماعية الأخرى، على نحو سيء من قبل بعض الحسابات، وذلك لتوجيه تغريداتهم المسيئة أو المزعجة إلى مجموعة كبيرة من المستخدمين في وقت واحد.

وكانت تويتر قد اتخذت خلال الفترة الماضية إجراءات عدة للتعامل مع الحسابات والتغريدات المسيئة والمزعجة، وتقليل المضايقات التي قد يتعرض لها مستخدمو شبكتها الاجتماعية حول العالم.