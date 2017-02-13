الجامعة العربية تُحمّل الاحتلال الصهيوني تبعات قانون منع الأذان

تواصل – وكالات:

أدانت جامعة الدول العربية، مصادقة الحكومة الصهيونية على مشروع “قانون المؤذن” وفرض سياسة الأمر الواقع على الأرض بمنطق القوة، مُحمّلةً في بيان لها اليوم إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال المسؤولية الكاملة عن تبعات هذا القانون.

وطالبت الجامعة المجتمع الدولي بكافة هيئاته ومنظماته وعلى رأسها الأمم المتحدة التحرك لإجبار الكيان على الانصياع إلى قرارات الشرعية الدولية التي تكفل حرية ممارسة الشعائر الدينية لكافة الأديان، والمطالبة بالوقف الفوري لسياسات الكيان الصهيوني العنصرية بما فيها السياسات الاستيطانية المتواصلة، التي تستهدف تهويد الأراضي الفلسطينية وهو ما يقوض إمكانية التوصل إلى سلام شامل وعادل في المنطقة.

وأكدت الجامعة أن مواصلة الكيان الصهيوني تشريع القوانين والتشريعات العنصرية، ومسها العلني بمشاعر المؤمنين، يكشف الوجه الحقيقي لحكومة الاحتلال، واستهتارها بالأعراف والقوانين الدولية التي تكفل حرية ممارسة الشعائر الدينية وحرية العبادة لكافة الأديان دون تمييز أو إقصاء.

يشار إلى أن لجنة التشريع التابعة لحكومة الاحتلال الصهيوني صادقت على الصيغة المُعدلة لمشروع ما يسمى بـ”قانون المؤذن” الذي يمنع حرية رفع الأذان عبر مكبرات الصوت في المساجد، تمهيداً لفتح الباب أمام “الكنيست” للمصادقة النهائية على هذا القانون ليصبح قانوناً ناجزاً، في تعدٍّ جديد من قبل سلطات الاحتلال على حرية العبادة في فلسطين عامة وفي مدينة القدس المحتلة عاصمة الدولة الفلسطينية خاصة.