جازان.. الإطاحة بـ3 متهمين اختطفوا مواطناً وطلبوا 200 ألف ريال فدية

تواصل – جازان:

أطاحت شرطة محافظة العيدابي في جازان، بعصابة إجرامية مُكوّنة من 3 متهمين اختطفت مواطناً واعتدت عليه، ومن ثمّ طالبت بفدية مالية قدرها 200 ألف ريال من أسرته للإفراج عنه.

وقال المتحدث الرسمي لشرطة جازان: إنّ أحد أفراد العصابة تواصل مع شقيق المختطف وألزمه بتأمين مبلغ الفدية أو قتل أخيه، مُضيفاً أنّ شقيقه رضخ للمختطف وقام بتأمين المبلغ ووضعه في مكان اتفقا عليه، وبعد حصولهم على مبتغاهم قاموا بإخلاء سبيل المجني عليه الذي سارع بإبلاغ شرطة العيدابي بالحادثة.

وذكر متحدث الشرطة، أن فريق التحقيق أعّد على الفور خُطة أمنية محكمة أسفرت عن القبض على الجناة بينهم مقيم من جنسية عربية، وتطابقت أقوالهم أثناء التحقيق مع مع أقوال المُبلغ واعترفوا بما نسب إليهم، وُعثر على مسدس غير مرخّص استخدموه لتهديد الضحية، فيما أُحيلت القضية لجهة الاختصاص.