أهمّ الأنشطة الدعوية والمحاضرات مساء اليوم

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تُقام مساء اليوم الثلاثاء الموافق 17 جمادى الأولى 1438 هـ، عدد من المحاضرات الدينية، والأنشطة الدعوية، والدروس العلمية، في بعض مناطق المملكة المختلفة.

دروس ومحاضرات بالمسجد الحرام

يُقدّم عدد من المشايخ والدعاة بالمسجد الحرام أربع محاضرات بعد صلاة المغرب، حيث يقدم الشيخ عبد الرحمن بن عبدالله العجلان، درساً في شرح العقيدة الطحاوية ــ تلخيص الفرائض، ويقدم الشيخ محمد بن عروس عبدالقادر، شرح كتاب شعب الإيمان، فيما يقدم يحي بن عثمان المدرس، السلسبيل في معرفة الدليل، ويدرس محمد بن عبدالله العجلان، شرح الكافي لابن قدامة.

(فأي الفريقين أحق بالأمن)..محاضرة لـ (المحمود)

يقدّم الشيخ عبدالرحمن المحمود محاضرة بعنوان (فأي الفريقين أحق بالأمن) ضمن ملتقى “أولئك لهم الأمن” ويبث مباشرة على تويتر، بعد صلاة المغرب بجامع ابن حجر العسقلاني بحي النسيم الغربي بالرياض.

تدبر سورة النجم مع الشيخ ناصر العمر بـ (راجحي الرياض)

يقدّم الشيخ ناصر العمر درسا حول تدبر سورة “النجم” بعد صلاة المغرب في جامع الراجحي الرياض ضمن سلسلة دروسه الدينية.

(وقولوا للناس حسنا).. محاضرة للشيخ خلوقة بجامع ابن الزبير بالعريجاء

ويتحدث الشيخ خلوقة الأحمري عن قوله تعالى(وقولوا للناس حسنا) ضمن محاضرة بعد صلاة العشاء، في جامع مصعب بن الزبير، بالعريجاء في الرياض.

القاضي يقيم محاضرة (يتدارسونه بينهم)

يقيم جامع القاضي في الرياض محاضرة (يتدارسونه بينهم) يقدمها الشيخ د.محمد الخضيري بعد صلاة المغرب.

(الجمعة) يشرح العقيدة بين الأذان والإقامة بجامع الصانع بالرياض

ويشرح الشيخ فهد بن إبراهيم الجمعة، عقيدة أهل السنة والجماعة لابن عثيمين -رحمه الله- اليوم الثلاثاء بين الأذان وإقامة صلاة العشاء، وذلك بجامع الصانع بالرياض.

(أحوال الأشقياء وشرح الأصول).. محاضرتان في جدة

تقدم أ.حسنة حماد مندوبية الدعوة بجدة اللقاء الشهري لسلسلة شرح الأصول الثلاثة مغرب اليوم الثلاثاء بحي المحمدية بجدة، فيما تقدم أ. ليلى العامري، محاضرة بعنوان، “أحوال الأشقياء، في الدنيا والآخرة” بمسجد السيدة رقيه ـ بحي النسيم شارع أم المؤمنين سودة في مدينة جدة.