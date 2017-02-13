بالفيديو.. إزالة حصن قرية «النماص» في عسير

تواصل – عسير:

أزالت بلدية محافظة النماص، أمس الاثنين، حصن القرية الذي يقع وسط شارع أبو بكر الصديق، وذلك بناءً على موافقة وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.

وقالت البلدية: ‘‘إن الحاجة ماسة لإزالة هذا المعلم التراثي من الطريق وذلك لتضييقه مسار الشارع، إضافة إلى توحيد مسارات الشارع باتجاه الشمال وهي الخطة التي بدأتها بلدية النماص قبل فترة بهدف فك الاختناقات المرورية على شارع الملك فيصل بقيادة رئيس البلدية يحيى بن محمد بن خلوفة، إضافة إلى استحداث طرق جديدة لتوسيع المدينة‘‘ بحسب ‘‘الرياض‘‘.