 تعليق الدراسة في الباحة جراء الأمطار الغزيرة (فيديو وصور) | صحيفة تواصل الالكترونية

تعليق الدراسة في الباحة جراء الأمطار الغزيرة (فيديو وصور)

0

تواصل – الباحة:

بسبب الأمطار الغزيرة، التي هطلت مساء أمس الاثنين، على منطقة الباحة، حيث غطى سماءها الضباب الكثيف، أعلنت مديرية الشؤون التعليمية بالمنطقة وجامعة الباحة تعليق الدراسة اليوم الثلاثاء.

وأظهرت صور ومقاطع نشرها مواطنون من الباحة، على وسائل التواصل الاجتماعي، تلبد السماء بالضباب الكثيف، ما تسبب في انعدام الرؤية بشكل شبه كامل وتعطل الحركة المرورية.

من جانبها، أعلنت مديرية الشؤون التعليمية بالباحة، صباح اليوم تعليق الدراسة في محافظات المندق، وبالجرشي، والقرى وقطاع الوسط، فيما أعلنت جامعة الباحة تعليق الدراسة في المدينة الجامعية، وكلية التربية، وكلية الهندسة، والمجمع الأكاديمي ببهر، وشهبة، إضافة إلى كلية العلوم والآداب في المندق، وبالجرشي، على أن تستمر الدراسة في كلية العلوم والآداب بالمخواة وقلوة.

الباحة

 

 

الباحة

 

شاهد ايضا

«الأرصاد»: توقعات بهطول أمطار رعدية على 8 مناطق بالمملكة

«الأرصاد»: توقعات بهطول أمطار رعدية على 8 مناطق بالمملكة

تجربة واقعية.. منع الاختلاط ساهم في زيادة التحصيل الدراسي في مدرسة بريطانية (فيديو)

تجربة واقعية.. منع الاختلاط ساهم في زيادة التحصيل الدراسي في مدرسة بريطانية (فيديو)

القضاء الإسباني ينتصر لموظفة مطار مسلمة ويسمح لها بارتداء الحجاب

القضاء الإسباني ينتصر لموظفة مطار مسلمة ويسمح لها بارتداء الحجاب

والدة محاول إِشعال النار في نفسه بالكعبة: ابني مريض نفسيًّا

والدة محاول إِشعال النار في نفسه بالكعبة: ابني مريض نفسيًّا

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>