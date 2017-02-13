تعليق الدراسة في الباحة جراء الأمطار الغزيرة (فيديو وصور)

تواصل – الباحة:

بسبب الأمطار الغزيرة، التي هطلت مساء أمس الاثنين، على منطقة الباحة، حيث غطى سماءها الضباب الكثيف، أعلنت مديرية الشؤون التعليمية بالمنطقة وجامعة الباحة تعليق الدراسة اليوم الثلاثاء.

وأظهرت صور ومقاطع نشرها مواطنون من الباحة، على وسائل التواصل الاجتماعي، تلبد السماء بالضباب الكثيف، ما تسبب في انعدام الرؤية بشكل شبه كامل وتعطل الحركة المرورية.

من جانبها، أعلنت مديرية الشؤون التعليمية بالباحة، صباح اليوم تعليق الدراسة في محافظات المندق، وبالجرشي، والقرى وقطاع الوسط، فيما أعلنت جامعة الباحة تعليق الدراسة في المدينة الجامعية، وكلية التربية، وكلية الهندسة، والمجمع الأكاديمي ببهر، وشهبة، إضافة إلى كلية العلوم والآداب في المندق، وبالجرشي، على أن تستمر الدراسة في كلية العلوم والآداب بالمخواة وقلوة.